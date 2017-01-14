Мойес: «Сандерленд» допустил три ужасные ошибки и получил три гола

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура АПЛ со «Сток Сити» (1:3).
«Я действительно крайне разочарован результатом, мы сделали три ужасные ошибки и получили три гола. Ошибки могут прийти из любого места и в любое время. Они должны быть сведены к минимуму, а мы позволили себе сразу три…
При 0:3 мы могли бы бросить играть, но команда боролась до конца. „Сандерленд“ отыграл один мяч и мог забить еще. Просто где-то не повезло», — цитирует Мойеса BBC.