Билич: я всё сказал о ситуации с Пайетом, не хочу больше это обсуждать

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:0).
«Это была очень трудная игра для нас, да и вообще неделя получилась тяжелой. Но команда показала все, о чем мы с помощниками просили — характер, компактность, агрессия. Мы внесли изменения в перерыве и во второй тайме команда играла великолепно. Мы старались, забили три очень хороших гола и играли грамотно. Поздравляю ребят и хочу бы поблагодарить болельщиков, которые были великолепны.
Я уже все сказал о желании Димитри Пайета покинуть клуб. Я не хочу говорить об этом. Лучше давайте поговорим о тех, кто сегодня выходил сегодня на поле, потому что они этого заслуживают», — цитирует Билича BBC.