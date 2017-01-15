21-летний украинский голкипер Сарнавский расторг контракт с «Уфой»

Украинский голкипер Богдан Сарнавский сообщил, что покинул «Уфу», с которой подписал долгосрочный контракт в сентябре прошлого года. По словам 21-летнего футболиста, он может продолжить карьеру в полтавской «Ворскле», где находится на просмотре.
«Договорились с руководством «Уфы» о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.
«Ворскла»? В разговоре с Василием Сачко я понял, что наставник на меня рассчитывает, а это большой стимул доказать тренеру свою профпригодность. Хочется закрепиться в «Ворскле», расти в профессиональном плане, играть, получать от этого удовольствие и радовать людей, которые за меня переживают», — цитирует Сарнавского MatchDay.