Патрик: «Шахтёр» верит в меня и ждёт, что я покажу свой лучший футбол

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Алан Патрик, который перешёл в украинский клуб в июле 2011 года из «Сантоса» и четыре раза отдавался в аренду, сообщил, что хочет закрепиться в составе «горняков».
«Я очень счастлив вернуться и буду крайне мотивирован. Клуб верит в меня и ждёт, что я покажу свой лучший футбол. Буду стараться сделать это. Моя цель – использовать по максимуму предоставленную возможность на первом этапе сборов. Так что возвращаюсь я очень мотивированным, буду счастлив, если закреплюсь в составе «Шахтёра» и оставлю свой след в истории клуба.
По факту я провёл три с половиной года вне клуба. Сейчас я возвращаюсь и буду снова проходить период адаптации, поскольку всё отличается от того, что было раньше. Но, думаю, что всё пройдёт легко, а другие бразильцы мне в этом помогут. И также я знаю, что в такой непростой ситуации «Шахтёр» обеспечивает максимально комфортные условия всем нам – футболистам и сотрудникам.
Чаще всего общался и время от времени созванивался с Дентиньо. А сейчас, когда я присоединился к команде на сборах, то постараюсь как можно скорее наладить общение со всеми игроками. Как я уже говорил, я очень мотивирован преодолеть все преграды и достичь своих футбольных целей», — цитирует Патрика сайт «Шахтёра».