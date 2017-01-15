К. Комбаров: багаж Аленичева? Правда где-то посередине

Новичок тульского «Арсенала» полузащитник Кирилл Комбаров высказал мнение относительно разговоров о том, что в успехах «Спартака» есть заслуга бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева. После 17 туров подопечные Массимо Карреры лидируют в таблице РФПЛ.
«Мне кажется, правда где-то посередине. Многие смеются над „багажом“. Но нельзя ведь сказать, что Каррера создал эту команду с нуля. Игроков действительно готовил к сезону штаб Аленичева. При этом очевидно, что итальянец проделал большую работу. Так что однозначного ответа лично для меня нет», — поведал Комбаров.
«Всем нравится, как работает итальянец, какая в команде сложилась атмосфера. Именно она – залог нынешнего лидерства», — приводит слова Комбарова «Спорт-экспресс».