Источник: Слуцкий побывал на матче «Челси» и готов начать работу в клубе

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшее время займёт должность в лондонском «Челси», сообщает The Sun.
Российский специалист посетил гостевой матч «Челси» с «Лестер Сити» (3:0), и теперь, по информации издания, намерен начать работу в клубе, владельцем которого является Роман Абрамович. Отмечается, что Слуцкий находится в приятельских отношениях с Абрамовичем.
Ранее сообщалось, что в первой половине 2017 года Слуцкий не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности. Наиболее вероятный вариант развития событий – 45-летний специалист на полуофициальной основе будет работать в «Челси», в научно-аналитической группе. К активной деятельности в роли главного тренера Слуцкий, вероятно, будет готов вернуться летом 2017 года.