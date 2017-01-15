Марез: сборная Алжира может винить только себя в том, что не обыграла Зимбабве

Полузащитник сборной Алжира Рияд Марез поделился впечатлениями от матча 1-го тура группы B Кубка африканских наций с командой Зимбабве (2:2). Футболист записал на свой счёт два гола.
«Матчи этого турнира никогда не бывают лёгкими. Знали, что матч против сборной Зимбабве будет тяжёлым. Мы провалили первый тайм встречи, но во второй половине матча улучшили свою игру. Сборная Алжира упустила много возможностей для взятия ворот. В том, что мы не выиграли эту игру, можем винить только самих себя. Надеюсь, второй матч группового этапа с Тунисом сложится удачнее», – цитирует Мареза L`Equipe.