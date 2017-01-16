«Носта» обратилась к Мутко из-за перехода Камышева из «Чертаново» в «Зенит»

Спортивный юрист и глава Первой футбольной правовой компании «Алетейя» Антон Смирнов, который представляет интересы ФК «Носта», рассказал, почему клуб отправил обращение президенту РФС Виталию Мутко с просьбой разобраться в нюансах перехода футболиста Ильи Камышева из «Чертаново» в «Зенит» и помочь «Носте» в восстановлении нарушенных прав.
«В 2010 году «Носта» подписала соглашение с «Чертаново» по переходу Ильи Камышева. На тот момент не было никакого футбольного клуба «Чертаново» во втором дивизионе и быть не могло. «Чертаново» — это спортивная школа, образовательное учреждение, которое создано для воспитания спортсменов для сборных команд России, и финансируется из бюджета города Москвы. У команды, которая сейчас играет во втором дивизионе, нет отдельного бюджета, это даже не отдельное структурное подразделение школы. Это единственный так называемый «клуб», который в ПФЛ играет по договору, а не является полноценным членом лиги. Ребята, которые играют сейчас в команде, принимаются на работу в структурное подразделение СШОР, которое есть в штатном расписании.
Когда «Чертаново» в 2014 году дали возможность выступать в ПФЛ, школа не получила статуса профессионального футбольного клуба, игроков разрешили заявлять без трудовых договоров, как любителей. Это было одним из преимуществ «Чертаново» перед остальными клубами. У команды были большие проблемы с заявкой, потому что не хватало игроков, которые обучались в школе не менее трёх лет, что было одним из условий заявки. И «Чертаново» стало приглашать к себе своих воспитанников, которые уже играли в других профессиональных клубах. За их переходы «Чертаново» не надо было ничего платить, ведь игроки уходили в любители. Благодаря этому «Чертаново» добрало игроков из других клубов и ничего за их переход не заплатило, хотя выступало в ПФЛ. А другие клубы потеряли игроков, в которых вложили деньги и с которыми имели трудовые договора. Ещё раз хочется подчеркнуть, что «Чертаново» является школой, которая участвует в ПФЛ на особенных условиях со специальным статусом футбольного центра. Казалось бы, такой статус был обусловлен интересами в том числе и сборных команд России. Молодые игроки получали возможность игры на профессиональном уровне и, соответственно, должны были быстрее расти в футбольном плане. Наряду с определёнными преференциями у «Чертаново» был запрет на осуществление трансферов, то есть, не являясь профессиональным футбольным клубом, школа не могла продавать игроков. И это было вполне логично и правильно.
Летом 2015 года у «Чертаново» неожиданно появляются новые возможности. Её на период участия в соревнованиях наделяют правами и обязанностями профессионального футбольного клуба, что в принципе противоречит уже имеющемуся специальному статусу футбольного центра. То есть, не являясь клубом, «Чертаново» получает возможность осуществлять трансферы. После чего они продают за немалую сумму Камышева в «Зенит». Но и это делается с целым рядом нарушений в тот момент, когда «Чертаново» не имеет права осуществлять трансфер. И все на это закрывают глаза: и «Зенит», и РФС, и ФНЛ, которая регистрировала трансферный контракт между клубами и игроком. «Чертаново», видимо, считает, что соглашение с ФК «Носта» можно не исполнять. Оно же касалось только компенсации за переход в профессиональный футбольный клуб, а не трансферной стоимости за переход в другой профессиональный футбольный клуб. Получается, что «Чертаново», будучи школой, бесплатно забрало у «Носты» талантливого мальчика, а потом продало его «Зениту» уже как клуб, не заплатив «Носте» ни копейки. Очень удобно.
Мы написали письмо на имя Виталия Мутко и пока ждём реакции со стороны «Чертаново». Директор школы Николай Ларин отказался от встречи с нами, хотя и мы, и РФС готовы к диалогу и поиску компромисса. В целом РФС солидарно с нами в нашей позиции в отношении предлагаемого компромисса. Мы уже полгода пытаемся решить через руководство РФС этот вопрос, но, видимо, придётся идти в Палату по разрешению споров РФС. Если решение Палаты не удовлетворит нас, то «Носта» готова идти в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Уверен, что там очень заинтересуются, почему у «Чертаново» одновременно два статуса и какой из имеющихся статусов больше подходит спортивной школе», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.