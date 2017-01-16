Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Носта» обратилась к Мутко из-за перехода Камышева из «Чертаново» в «Зенит»

16 января 2017, понедельник. 19:04. Футбол
Спортивный юрист и глава Первой футбольной правовой компании «Алетейя» Антон Смирнов, который представляет интересы ФК «Носта», рассказал, почему клуб отправил обращение президенту РФС Виталию Мутко с просьбой разобраться в нюансах перехода футболиста Ильи Камышева из «Чертаново» в «Зенит» и помочь «Носте» в восстановлении нарушенных прав.

«В 2010 году «Носта» подписала соглашение с «Чертаново» по переходу Ильи Камышева. На тот момент не было никакого футбольного клуба «Чертаново» во втором дивизионе и быть не могло. «Чертаново» — это спортивная школа, образовательное учреждение, которое создано для воспитания спортсменов для сборных команд России, и финансируется из бюджета города Москвы. У команды, которая сейчас играет во втором дивизионе, нет отдельного бюджета, это даже не отдельное структурное подразделение школы. Это единственный так называемый «клуб», который в ПФЛ играет по договору, а не является полноценным членом лиги. Ребята, которые играют сейчас в команде, принимаются на работу в структурное подразделение СШОР, которое есть в штатном расписании.

Когда «Чертаново» в 2014 году дали возможность выступать в ПФЛ, школа не получила статуса профессионального футбольного клуба, игроков разрешили заявлять без трудовых договоров, как любителей. Это было одним из преимуществ «Чертаново» перед остальными клубами. У команды были большие проблемы с заявкой, потому что не хватало игроков, которые обучались в школе не менее трёх лет, что было одним из условий заявки. И «Чертаново» стало приглашать к себе своих воспитанников, которые уже играли в других профессиональных клубах. За их переходы «Чертаново» не надо было ничего платить, ведь игроки уходили в любители. Благодаря этому «Чертаново» добрало игроков из других клубов и ничего за их переход не заплатило, хотя выступало в ПФЛ. А другие клубы потеряли игроков, в которых вложили деньги и с которыми имели трудовые договора. Ещё раз хочется подчеркнуть, что «Чертаново» является школой, которая участвует в ПФЛ на особенных условиях со специальным статусом футбольного центра. Казалось бы, такой статус был обусловлен интересами в том числе и сборных команд России. Молодые игроки получали возможность игры на профессиональном уровне и, соответственно, должны были быстрее расти в футбольном плане. Наряду с определёнными преференциями у «Чертаново» был запрет на осуществление трансферов, то есть, не являясь профессиональным футбольным клубом, школа не могла продавать игроков. И это было вполне логично и правильно.

Летом 2015 года у «Чертаново» неожиданно появляются новые возможности. Её на период участия в соревнованиях наделяют правами и обязанностями профессионального футбольного клуба, что в принципе противоречит уже имеющемуся специальному статусу футбольного центра. То есть, не являясь клубом, «Чертаново» получает возможность осуществлять трансферы. После чего они продают за немалую сумму Камышева в «Зенит». Но и это делается с целым рядом нарушений в тот момент, когда «Чертаново» не имеет права осуществлять трансфер. И все на это закрывают глаза: и «Зенит», и РФС, и ФНЛ, которая регистрировала трансферный контракт между клубами и игроком. «Чертаново», видимо, считает, что соглашение с ФК «Носта» можно не исполнять. Оно же касалось только компенсации за переход в профессиональный футбольный клуб, а не трансферной стоимости за переход в другой профессиональный футбольный клуб. Получается, что «Чертаново», будучи школой, бесплатно забрало у «Носты» талантливого мальчика, а потом продало его «Зениту» уже как клуб, не заплатив «Носте» ни копейки. Очень удобно.

Мы написали письмо на имя Виталия Мутко и пока ждём реакции со стороны «Чертаново». Директор школы Николай Ларин отказался от встречи с нами, хотя и мы, и РФС готовы к диалогу и поиску компромисса. В целом РФС солидарно с нами в нашей позиции в отношении предлагаемого компромисса. Мы уже полгода пытаемся решить через руководство РФС этот вопрос, но, видимо, придётся идти в Палату по разрешению споров РФС. Если решение Палаты не удовлетворит нас, то «Носта» готова идти в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Уверен, что там очень заинтересуются, почему у «Чертаново» одновременно два статуса и какой из имеющихся статусов больше подходит спортивной школе», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Носта ФК Зенит Виталий Мутко
Новости. Футбол
16 января 2017, понедельник
19:10 Луческу: молодым игрокам «Зенита» есть чему поучиться у Данни
19:07 «Краснодар» поборется с ЦСКА за шведского полузащитника Клаессона
19:05 Форвард «Анжи» Боли продолжит карьеру в «Аль-Айне»
19:04 «Носта» обратилась к Мутко из-за перехода Камышева из «Чертаново» в «Зенит»
19:00 ЦСКА в Испании: фотообзор седьмого дня подготовительного сбора «армейцев»
18:59 Луческу: мне понравился Цаллагов — это игрок, который может помочь
18:51 Видео. ЦСКА: испанская резиденция чемпионов России
18:43 Куртуа: не думаю, что отсутствие Косты как-то повлияет на игроков «Челси»
18:40 Данни: Кришито — мой брат, он сделал красивый жест
18:31 Ширер: Стоунс сыграл около 100 матчей в АПЛ, но допускает ошибку за ошибкой
18:26 Драгун полетит на сбор со второй командой «Динамо»
18:21 «Кубань» до сих пор не заплатила Петреску, несмотря на требование РФС
18:14 В Шереметьево откроется выставка, посвящённая Кубку конфедераций
18:10 Мхитарян: игроки «МЮ» не думают про какие-то рекорды
18:08 В Сочи начали массовое изучение английского языка к ЧМ-2018
18:03 Гордюшенко: летом уже проходил сборы с ЦСКА, но у Гончаренко нагрузки выше
18:00 «Енисей» подписал контракт с воспитанником ЦСКА Теном
17:53 «Зенит» разгромил китайский клуб «Чанчунь Ятай» в контрольном матче
17:50 Джонс: не думаю, что «МЮ» хорошо сыграл против «Ливерпуля»
17:40 Самедов: постараюсь оправдать надежды красно-белых
17:39 Данни вышел на поле спустя 8 месяцев и через минуту сделал голевую передачу
17:36 Мата: если бы матч длился дольше, «МЮ» вырвал бы победу над «Ливерпулем»
17:36 О. Иванов: никто в «Тереке» не получает больше € 1 млн в год
17:20 Румменигге: Роббен — один из лучших игроков мира на своей позиции
17:19 Бюттнер: чувствовал, что должен вернуться в «Витесс»
17:15 Чех: надо показать Алексису и Озилу, насколько они нужны «Арсеналу»
17:10 Сёмин: благодарны Самедову за всё, что он сделал для «Локомотива»
17:09 Самедов взял в «Спартаке» 19-й номер
17:09 Конте: предложения из Китая не являются угрозой для АПЛ и «Челси»
16:38 Родионов: «Спартак рассчитывает, что у Самедова всё сложится наилучшим образом
16:23 Сборная России перед КК-2017 может провести сбор в одной из европейских стран
16:04 Лунгу: я игрок «Урала», моё сердце и моя душа находятся здесь
16:00 Немецкий футбольный союз объявил об уходе спортивного директора Флика
15:49 «Бавария» подтвердила продление контракта с Роббеном до 2018 года
15:49 Неймар – самый дорогой игрок мира по данным CIES
15:36 Источник: «Зенит» предложил Нобоа контракт на два с половиной года
15:35 Экс-игрок «Динамо» Бюттнер подписал контракт с «Витессом» на 2,5 года
15:25 Лунёв выйдет в основном составе «Зенита» на матч с «Чанчунь Ятай»
15:00 К. Погребняк и Касьян расторгли контракты с «Томью»
14:59 Капитан «Вест Хэма»: зол на Пайета, я всегда говорил, что он один из лучших
14:50 Билеты на матч «Зенит» — «Андерлехт» стоят от 500 рублей
14:50 Маурисио замёрз, Глушаков после медобследования получил подарок. Фоторепортаж
14:49 Наумов: связка Самедов – Зе Луиш будет здорово работать в «Спартаке»
14:34 Агент: у Армаша травма, Бугаеву «Кубань» хочет снизить зарплату, сослав в дубль
14:13 «Монако» отказался продавать Фалькао за £ 45 млн
Все новости RSS
Видите ли вы Леонида Слуцкого тренером клуба АПЛ в будущем?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+