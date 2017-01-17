«Ростов» не смог договориться о переходе с польским защитником Яхом

«Ростов» не смог договориться о переходе в команду с защитником польского клуба «Заглембе» Ярославом Яхом. Как сообщает Polsat Sport, представители российского клуба уладили все детали перехода с «Заглембе», но достичь соглашения с представителями 22-летнего футболиста не смогли.
Отмечается, что «Заглембе» согласился продать своего игрока за € 2 млн. Также к Яху проявляли интерес «Боруссия» (Д), «Гамбург», «Монпелье» и «Лилль», но ни одна из команд не была готова заплатить за защитника такую сумму.
В текущем сезоне Ях провёл в чемпионате Польши 20 матчей и забил один мяч.