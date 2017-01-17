Грасия: «Рубин» проведёт много важных игр, первая из которых в Кубке России

16 января «Рубин» приступил к работе на первом испанском сборе в Сотогранде, проведя вечернее втягивающее занятие. Комментариями после первого тренировочного дня поделились главный тренер Хавьер Грасия.
«Все футболисты перед отъездом в отпуск получили индивидуальные задания, игроки добросовестно их выполняли, и сейчас им будет легче включиться в рабочий темп. На этой неделе у нас запланировано много разных тренировок, и сейчас очень важно обойтись без травм. Самое же главное на этом этапе — возобновить тренировки, накопить так называемые тренировочные часы для того, чтобы поймать рабочий ритм и постепенно входить в игровой темп. Нам впереди предстоит провести много важных игр, первая из которых будет в Кубке России», — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».
В четвертьфинале Кубка России «Рубин» сыграет против «Сибири». Матч состоится 1 марта 2017 года.