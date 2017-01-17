Кириченко: день рождения пройдёт в обычном режиме, я не любитель гулянок

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко, которому исполнилось 40 лет, в беседе с пресс-службой клуба рассказал, что день рождения пройдёт в обычном режиме, а также поведал, как команда готовится ко второй части сезона.
«На первом сборе много аэробной работы, которая проходит в интенсивном темпе. Используем систему Курбана Бекиевича, которая долгое время применялась в «Рубине». Всё выглядят неплохо. Кому-то чуть тяжелее, кому-то легче, но в целом картина неплохая. До окончания сбора осталось четыре дня. Продолжается объёмная работа, которая будет вестись до 19-го числа. Второй сбор более игровой, всё будет приближенно к боевым условиям.
День рождения пройдёт в рабочем режиме. 40 лет, кстати, не празднуют. Я привык, что в этот день нахожусь на сборах, да и вообще не особый любитель гулянок», — рассказал Кириченко.