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Видео. Обзор сборов клубов РФПЛ за 17 января: «Ростов», интервью с Кириченко
17 января 2017, вторник. 17:13.
Футбол
Представляем вниманию читателей «Чемпионата» видео, посвящённое работе клубов
российской Премьер-Лиги
на первых зимних сборах.
В ролике за 17 января представлен сюжет о «Ростове» и интервью с тренером жёлто-синих
Дмитрием Кириченко
.
С другими видео о зимних сборах клубов российской Премьер-Лиги можно ознакомиться
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Ростов
Дмитрий Кириченко
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