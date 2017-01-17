Вторым соперником ЦСКА на сборе в Испании станет швейцарский «Волен»

Определился второй соперник московского ЦСКА на сборе в испанском Кампоаморе. Им станет клуб второго по силе швейцарского дивизиона «Волен», сообщает официальный сайт «армейцев». Матч между командами пройдёт 21 января, начало — в 17:30 мск.
Ещё одним соперником ЦСКА станет, как уже сообщалось ранее, польский «Пяст». Товарищеская игра состоится 22 января и начнётся в 14:00 мск.
Для московской команды эти сборы являются первыми в 2017 году под руководством 39-летнего белорусского специалиста Виктора Гончаренко, о назначении на пост наставника ЦСКА которого было объявлено в декабре прошлого года.