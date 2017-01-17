Недвед: в «Ювентусе» очень довольны составом и не планируют никого покупать

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сообщил, что туринский клуб не намерен делать приобретений до закрытия зимнего трансферного окна.
«Ничего не изменилось относительно нашего поведения на трансферном рынке. „Ювентус“ всегда думал и думает о настоящем и будущем. Мы всегда были способны предвидеть то, что будут делать другие, особенно когда дело доходит до итальянских талантов. Но сейчас мы очень довольны нынешним составом и не планируем никого приобретать», — приводит слова Недведа интернет-портал Goal.