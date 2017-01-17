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Болельщики назвали Джано лучшим грузинским игроком в 2016 году

17 января 2017, вторник. 19:07. Футбол
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе был признан лучшим игроком Грузии в 2016 году по результатам голосования среди болельщиков, которое провёл интернет-портал Worldsport. 24-летний футболист набрал 48,9 % голосов. Всего в опросе приняли участие 2879 человек.

Второе место занял полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили (10 %), который был признан лучшим игроком Грузии в минувшем году по версии местной федерации футбола. Третьим стал хавбек БАТЭ Валериан Гвилия (7,4 %). Защитнику «Рубина» Соломону Кверквелии досталось 0,7 % голосов, полузащитнику «Урала» Георгию Чантурии — 0,2 %.
Источник: Worldsport.ge Сообщить об ошибке
Теги
БАТЭ ФК Краснодар ФК Рубин ФК Спартак ФК Урал Георгий Чантурия Джано Ананидзе Соломон Кверквелия Торнике Окриашвили
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17 января 2017, вторник
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