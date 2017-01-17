Болельщики назвали Джано лучшим грузинским игроком в 2016 году

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе был признан лучшим игроком Грузии в 2016 году по результатам голосования среди болельщиков, которое провёл интернет-портал Worldsport. 24-летний футболист набрал 48,9 % голосов. Всего в опросе приняли участие 2879 человек.
Второе место занял полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили (10 %), который был признан лучшим игроком Грузии в минувшем году по версии местной федерации футбола. Третьим стал хавбек БАТЭ Валериан Гвилия (7,4 %). Защитнику «Рубина» Соломону Кверквелии досталось 0,7 % голосов, полузащитнику «Урала» Георгию Чантурии — 0,2 %.