Абелардо покинул пост главного тренера хихонского «Спортинга»

Главный тренер хихонского «Спортинга» Фернандес Абелардо покинул занимаемый пост. Такое решение было принято после анализа текущей ситуации и спортивных результатов на заседании совета директоров. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
«Хотим поблагодарить Абелардо за приложенные усилия и профессионализм. Хихонский „Спортинг“ всегда будет вашим домом. Клуб желает тренеру удачи в будущем», — говорится на сайте «Спортинга».
Набрав 12 очков в 18 матчах Примеры, «Спортинг» занимает 18-е место в таблице.