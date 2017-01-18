Даду: готов смело говорить о росте уровня российского чемпионата

Известный в прошлом игрок тираспольского «Шерифа», владикавказской «Алании» и сборной Молдавии Сергей Даду, который способствовал переходу в тульский «Арсенал» полузащитника Александра Бурчану, уже в роли футбольного агента поделился мнением об уровне российского чемпионата.
«Не могу сказать, что футбол в России становится хуже. Даже готов смело говорить о росте этого уровня. Посмотрите в таблицу. Борьба идёт на каждом участке, в каждой зоне. Зарубежные игроки с удовольствием едут в российский чемпионат. Заметьте, что и продавать игроков в России тоже научились.
Переход Бурчану? Александр хорошо известен у себя на родине. Также он имеет опыт игры в турецкой суперлиге. Бурчану называют румынским Гаттузо, он любит хозяйничать в центре поля. Провёл почти три десятка матчей в сборной Румынии. В «Стяуа» Бурчану выходил с капитанской повязкой. Предложений в это трансферное окно у игрока было много, но он выбрал тульский «Арсенал». Для футболиста российский клуб — это новый этап в карьере. Александру хочет помочь команде выполнить поставленную задачу на сезон – сохранить место в РФПЛ», — цитирует Даду пресс-служба «Арсенала».