На сборы в ОАЭ со «Спартаком» полетели 26 футболистов

Московский «Спартак» 18 января взял курс на столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби, где пройдёт первый зарубежный сбор. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
На рейс зарегистрировались Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Евгений Макеев, Денис Кутин, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Джано Ананидзе, Квинси Промес, Ивелин Попов, Маурисио, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов, Александр Зуев, Артём Тимофеев, Аяз Гулиев, Зе Луиш и Луис Адриано.
Александр Самедов с разрешения тренерского штаба задержался в Москве по семейным обстоятельствам. Планируется, что он прибудет в расположение команды уже завтра.
19 января у красно-белых запланированы две тренировки. Напомним, что в Абу-Даби «Спартак» проведёт один контрольный матч: 31 января спартаковцы сыграют с чемпионом Дании «Копенгагеном». А 1 февраля футболисты вернутся в Москву.