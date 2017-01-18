Ари рассказал, что ван Гал считает бразильских игроков недисциплинированными

Бывший нападающий «АЗ Алкмар» Ари, ныне выступающий за «Краснодар», поделился мнением о голландском специалисте Луи ван Гале, с которым они вместе работали в АЗ.
«Ван Гал посмотрел нарезку моей игры в Швеции по DVD, ему понравилось, и он пригласил меня. Мой опыт работы с ним был замечательным, в отличие от большинства бразильцев. С ним я узнал очень многое. Во-первых, он большое внимание уделяет дисциплине, он фантастический тренер. Я играл с ним в течение трёх лет в Нидерландах, и мы вместе становились чемпионами и обладателями Суперкубка страны.
Когда я встретил его, уже по его лицу я заметил, что мне придётся изменить мои взгляды на некоторые вещи. Потому что он особенно относится к дисциплине. Он парень, который обвиняет многих футболистов в этом плане. Если он работает с бразильцами, то уже наверняка думает, что мы недисциплинированны», — цитирует Ари Espn.com.br.