«Металлург» не может приступить к тренировкам на базе из-за сломанного трактора

Футболисты липецкого «Металлурга» готовятся пройти медицинский осмотр в областном физкультурно-спортивном диспансере и со следующей недели начнут полноценные занятия.
В течение первого сбора тренерский штаб планирует поработать над физическими кондициями. Во время каникул игроки хоть и проводили по три тренировки в неделю, выступали в турнирах по мини-футболу, но этого мало. Для возвращения былой формы помимо занятий на учебно-тренировочной базе «Парус» планируются занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе «Пламя» и дворце спорта «Молодёжный».
Однако до сих пор не ясно, когда команда сумеет выйти на поле. Единственный снегоуборочный трактор в «Парусе» находится в ремонте, а расчистить поляну вручную не представляется возможным. Несколько занятий, скорее всего, пройдут на стадионе «Сокол», сообщает «Чемпионат48».
Добавим, что вместе с тем «Металлург» нашёл возможность на проведение одного южного сбора. Ориентировочно в середине марта красно-чёрные отправятся в тёплые края: Кисловодск, Пятигорск или Крым.
18 января футболисты «Металлурга» по-прежнему занимались на заснеженном синтетическом газоне на территории Центрального стадиона Липецка.