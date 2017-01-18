Лам может завершить карьеру по окончании сезона-2016/17

Защитник и капитан «Баварии» Филипп Лам может завершить игровую карьеру по окончании сезона-2016/17. Об этом пишет Sport Bild.
По данным немецкой прессы, 33-летний Лам останется в клубе и займёт пост спортивного директора, который остаётся вакантным после ухода Маттиаса Заммера. Немецкий функционер ушёл с должности летом 2016 года.
Отметим, что контракт Филиппа Лама с «Баварией» действует до конца сезона-2017/18, а сам футболист не исключал, что отработает его до конца. Ранее Хаби Алонсо сообщил, что летом завершит карьеру