Агент подтвердил интерес ЦСКА к нападающему «Юргордена» Олунге

Агент Исраэль Ронин Кармо, представляющий интересы кенийского нападающего шведского «Юргордена» Майкла Олунги, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Михайловым подтвердил информацию об интересе к 22-летнему игроку со стороны московского ЦСКА.
«На сегодняшний день официального запроса в «Юргорден» от российского клуба не поступало, но определённый интерес со стороны московского ЦСКА существует — со мной контактировали представители „армейцев“. Могу также сказать, что помимо россиян моим клиентом интересуются клубы из Турции, Китая и Германии.
Посмотрим, как дальше будут развиваться события. В любом случае вы обо всём скоро узнаете», — заявил агент.
По данным зарубежных СМИ, претендентами на нападающего также являются турецкий «Галатасарай» и китайский «Гуйчжоу Чжичэн».