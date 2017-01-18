Луческу: желаю Луису Адриано успехов в РФПЛ, но не в матчах с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение относительно перехода нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Ранее бразилец, перешедший в стан красно-белых из «Милана», выступал под руководством румынского специалиста за «Шахтёр» и вчера заявил следующее: «Луческу мне почти как отец, матч с «Зенитом» будет для меня значимым».
«Он попал в Донецк в 18-19 лет. Рос вместе с командой. У нас было много хороших нападающих: Гладкий, Морено, Селезнёв и другие. Адриано стал первым номером и продолжал прогрессировать. Для «Шахтёра» его уход стал потерей. В „Милане“ у Адриано не получилось. Не адаптировался к итальянскому футболу. Тем более в «Шахтёре» была комбинационная игра, а в «Милане» ему приходилось решать моменты индивидуально, а не командно. Я, конечно, желаю ему успехов в РФПЛ, но не в матчах против «Зенита», — передаёт слова Луческу корреспондент „Чемпионата“ Григорий Телингатер.
Луческу также поделился впечатлениями от контрольной игре с венгерским „Видеотоном“. „Тренировка с серьёзным соперником. У них хорошо организована игра в обороне. Не очень доволен первым таймом, поскольку играли медленно. Возможно, наслоилась усталость. Данни? Ещё видна небольшая боязнь. Мы и сами просим его меньше вступать в единоборства. Прошу его отходить в те зоны, где меньше стыков, чтобы играл больше на чистых мячах. Тем более в конце матча, когда у соперника появляются агрессивные футболисты со скамейки“, — заявил Луческу.