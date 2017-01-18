Бериша: в «Тереке» меня встретили очень дружелюбно и хорошо

Албанский полузащитник Бернард Бериша, перешедший этой зимой из «Анжи» в «Терек», дал интервью клубной пресс-службе, в котором рассказал об адаптации в грозненской команде, пожелал удачи своей бывшей команде, а также поведал, под каким номером будет выступать за «Терек».
«Я в «Тереке» уже около недели. Чувствую себя хорошо, но мне нужно ещё время, чтобы познакомиться со всеми получше. Меня встретили очень дружелюбно и хорошо. У меня было несколько предложений, но, учитывая, что в «Тереке» играют двое албанцев, подумал, что мне будет проще тут адаптироваться. Да и предложением «Терека» я был доволен.
Мне довелось сыграть против «Терека» дважды — в прошлом сезоне и минувшей осенью, тогда я вышел на замену во втором тайме. Знал, что «Терек» — хорошая команда, которая особенно хорошо выступает в текущем сезоне. Надеюсь стать частью команды и приносить ей пользу. Ранее я не бывал в Грозном, но Балай и Роши рассказывали мне о городе. Теперь мне не терпится попасть туда, чтобы увидеть всё самому.
Знаю, что матчи между «Тереком» и «Анжи» — это кавказское дерби. Смотря на трибуны, понимаешь, что отношения между болельщиками команд братские и очень тёплые. И даже при переполненном стадионе все наслаждаются и болеют очень дружно. Я провёл хорошее время в «Анжи», желаю им удачи и всего наилучшего, чтобы всё у них было хорошо.
Какой номер взял в «Тереке»? Хотел бы 23-й номер, под которым всегда играю, но он был занят, поэтому выбрал номер 77.
Чувствуется, что команда прогрессирует с каждым годом. Об этом говорят и набранные очки, и место в таблице. Если мы будем продолжать в том же духе, прилагая максимум усилий, думаю, у нас есть шансы попасть в Лигу Европы. Почему бы и нет?» — заявил Бериша.