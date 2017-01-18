Немов: пока не определился, стоит ли становиться инвалидом

33-летний российский полузащитник Пётр Немов, перенёсший в феврале прошлого года операцию на колене, признался, что ещё надеется поиграть на высоком уровне, но предложений в последнее время у него не было. Последним клубом Немова была «Томь». Ранее хавбек выступал за «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Сатурн» и «Рубин».
«Пытаюсь понять, чем заниматься дальше. Ещё не угасла надежда поиграть немного. Говорить о завершении карьеры пока не хочу. Главное препятствие – здоровье. В прошлом феврале сделал операцию на колене, которое с давних пор беспокоит. До этого несколько лет поддавался на уговоры и играл через боль, что привело к хирургическому вмешательству. И я пока не определился, стоит ли становиться инвалидом, ха-ха. Просто побегать и с друзьями можно, но нужно и семью кормить. Профессиональный спорт требует работы на износ.
Недавно Евсеев звонил, спрашивал, чем занимаюсь. Рассказал, что играет в ЛФЛ вместе с Нахушевым, Парфёновым. Предложил мне тоже прийти, если будет желание. Но я дал себе большую паузу и только сейчас буду начинать бегать. Но если в профессиональный футбол вернуться не получится, то хотя бы так играть с удовольствием пойду.
Чем занимался целый год после операции? Много времени с детьми проводил – это был один из немногих плюсов. Ходил в зал заниматься, сейчас начал на коньках кататься и лыжах. Ещё ездил к друзьям – есть в других городах дела. Когда-то были мечты открыть салон по тюнингу машин, но с возрастом и предпочтения поменялись, и финансы.
Сейчас интереса нет. В том году были ещё звонки, но я честно говорил о проблемах с коленом, не давал никаких обещаний и просил подождать. Конечно, если возвращаться, то хочется в Премьер-Лигу. Карьера так складывалась, что только последние два года выступал в ФНЛ – и мне там не очень понравилось. Но этот вопрос непринципиальный, хочется остаться в любимом деле и ещё поиграть», — поведал Немов изданию «Спорт Бизнес online».