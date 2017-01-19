Касемиро: поражение от «Сельты» вызывает беспокойство

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро прокомментировал поражение команды в первом матче четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой». Играя на своём поле, подопечные Зинедина Зидана проиграли со счётом 1:2.
«Поражение от «Сельты» вызывает беспокойство. «Реал» никогда не может проигрывать. Проигрыш в матче с «Севильей» сыграл с нами злую шутку. Но в этой игре у нашей команды были и удачные действия. И у нас всё ещё есть ответная встреча с «Сельтой», — приводит слова Касемиро Marca.
«Реал» проиграл «Севилье» со счётом 1:2 в выездной игре 18-го тура чемпионата Испании.
Вторая игра между «Сельтой» и «Реалом» состоится 25 января.