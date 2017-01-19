Луис Энрике: Неймар даёт «Барселоне» намного больше, чем голы

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в очередной раз подчеркнул, что доволен нападающим команды Неймаром. Бразильский футболист по итогам 18 туров чемпионата Испании забил не очень много голов, однако Луиса Энрике это не беспокоит.
«Я вижу Неймара таким же радостным на тренировках, матчах и в жизни. Он даёт «Барселоне» намного больше, чем голы. Неймар проводит удачный сезон. Он работает, отдаёт голевые пасы и помогает обороне», — приводит слова Луиса Энрике Marca.
В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 14 матчах, став автором 4 голов и 6 результативных передач.