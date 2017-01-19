Мигель Анхель Надаль: было бы нелегко видеть Месси вне «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Мигель Анхель Надаль отметил, что не представляет нападающего команды Лионеля Месси в футболке другого клуба. В последнее время вопрос продления контракта футболиста сборной Аргентины с каталонским клубом обсуждается в СМИ нередко, но на данный момент ничего конкретного нет.
«Было бы нелегко видеть Месси вне «Барселоны», — приводит слова Надаля Marca.
Ранее Хорхе Месси, отец футболиста, отметил, что нет никаких предпосылок для того, чтобы его сын покинул испанский гранд.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.