Сын Симеоне: отец сказал мне, что я забью «Ювентусу»

Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне, сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, рассказал, как забил туринскому «Ювентусу» два гола в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии (3:1). Симеоне-младшего спросили о секрете голов в ворота «старой синьоры».
«Не было секретов. Могу лишь сказать, что это был самый удачный день в моей профессиональной карьере. Невероятный матч, особенно первые 45 минут. Победить «Ювентус» — самую сильную команду Италии, забить два гола Буффону – лучшему голкиперу мира всех времён… И всё это в одном матче. Невозможно поверить в это. Перед игрой я говорил с отцом, и мы вспоминали гол, который он забил «Ювентусу» в 2000 году, когда играл за «Лацио». И он сказал, что я также отличусь голом в этой игре. После матча я позвонил ему, и мы оба не могли поверить в произошедшее», — цитирует Джованни Симеоне Marca.