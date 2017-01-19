Раванелли: считаю Конте лучшим тренером мира

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли не сомневается в том, кто является лучшим тренером мира. Раванелли назвал экс-наставника «старой синьоры» и сборной Италии Антонио Конте, возглавляющего ныне лондонский «Челси».
«Я считаю Конте лучшим тренером мира. Антонио упрям, и я был уверен, что он добьётся успехов. Я имел возможность видеть, что в «Челси» его все ценят высоко, поскольку он серьёзный профессионал. Конте хорошо подготовлен и любит свою работу. За короткий период ему удалось убедить всех в целесообразности своих проектов. Футболисты следуют за ним, так как он умеет увлекать их своими идеями. И это лишь начало», — цитирует Раванелли La Gazzetta dello Sport.
Конте возглавил «Челси» перед стартом нынешнего сезона и по итогам 21 тура АПЛ команда с 52 очками занимает 1-е место в турнирной таблице.