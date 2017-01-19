Спивак: «Зенит» сбил Могилевца с правильного пути

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак раскритиковал руководство «Зенита», которое, на его взгляд, неграмотно работает с молодыми футболистами.
«Подозреваю, в руководстве «Зенита» не хватает футбольного человека, который мог бы на конкретном этапе правильно оценить перспективы молодого игрока, в каких-то ситуациях убедить, что того стоит оставить в «Зените», в других – настоять на аренде. Наглядный пример – Павел Могилевец, которого, считаю, клуб сбил с правильного пути.
Я же тренировал Могилевца в академии «Зенита». Парень уже мог быть звездой – отличная техника, высокая работоспособность. Что для молодого особенно ценно – футбольный человек. В том смысле, что футболу предан, работает много, а с тренером разговаривает мало. Не все молодые этим отличаются. И ведь у Паши все шло хорошо – играл в аренде в «Рубине», на чемпионат мира съездил, потом в «Ростове» на заметные роли стал выходить. Карьера складывалась как надо. И зачем он «Зениту» летом понадобился, если снова не играет?» — цитирует Спивака «Советский спорт».