Иличевич: в разговоре с руководством «Анжи» мне сказали, что могу быть свободен

Бывший полузащитник «Анжи» Иво Иличевич рассказал о причинах ухода из махачкалинской команды, а также сообщил, что хотел бы продолжить карьеру в клубе из Бундеслиги или РФПЛ.
«Почему я покинул «Анжи»? В руководстве клуба произошли некоторые изменения. У меня состоялся разговор с одним из представителей руководства команды, в котором мне сказали, что я могу быть свободен.
Чувствовал себя в России очень комфортно. Мы базировались в Москве, поэтому я почти всегда был рядом с домом. Команде всегда приходилось летать на домашние матчи. Это немного отличается от Германии, но клуб делал всё профессионально.
Хочу ли я вернуться в Бундеслигу? Конечно, я хотел бы вернуться, так как это одна из самых сильных лиг в Европе. В Россию переехал, чтобы испытать что-то новое. Я также не против остаться и в России», — цитирует Иличевича Sport1.de.
Иличевич выступал за махачкалинскую команду с лета, сыграв за это время всего 14 матчей, забив 3 гола и отдав голевую передачу. Ранее хорват выступал за «Гамбург», «Кайзерслаутерн», «Гройтер», «Бохум» и «Дармштадт 98».