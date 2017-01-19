Л. Диарра выиграл суд у ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра выиграл суд у ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации, сообщает L`Equipe.
Суд Эно признал организации виновными в том, что они помешали осуществлению трансфера Диарра в бельгийский «Шарлеруа» в феврале 2015 года.
Французский хавбек со скандалом покинул «Локомотив» летом 2014 года, и московский клуб добился присуждения футболисту штрафа в размере € 10,5 млн. В феврале 2015 года игрок был близок к переходу в «Шарлеруа», но сделка не состоялась, поскольку бельгийский клуб требовал гарантий того, что его не обяжут выплачивать штраф француза «железнодорожникам».
«Шарлеруа» мог свободно подписать контракт с Диарра вне трансферного окна в соответствии с регламентом чемпионата Бельгии, однако клуб побоялся осуществить сделку, не получив необходимых гарантий от ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации. В итоге Лассана нашёл себе новый клуб только в июле 2015 года, подписав договор с «Марселем».
В качестве компенсации Диарра требовал с ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации € 6 млн.