Директор «Эльфсборга»: Клаессон хочет посмотреть инфраструктуру «Краснодара»

В «Эльфсборге» подтвердили информацию о том, что полузащитник клуба Виктор Клаессон близок к переходу в «Краснодар». По сведениям шведской прессы, «быки» недавно предложили за 25-летнего футболиста около € 2 млн.
«Могу подтвердить, что мы ведём переговоры с „Краснодаром“. Скорее всего, в ближайшее время Клаессон отправится в Краснодар. Сначала Виктор хочет поближе познакомиться с инфраструктурой российского клуба», — сказал директор «Эльфсборга» Стефан Андреассон в интервью FotbollDirekt.
По неподтверждённым данным, Клаессон уже прибыл в Краснодар. В его активе девять матчей и один гол в составе сборной Швеции. За «Эльфсборг» он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых пасов.