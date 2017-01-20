Ракитич: не понимаю, на что жалуется Ильяраменди

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил недоумение по поводу возмущения хавбека «Реала Сосьедад» Асьера Ильяраменди. Последний после первого матча четвертьфинала Кубка Испании между этими командами сказал, что главный арбитр матча Хосе Луис Гонсалес совершил грубые ошибки и должен был удалять нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.
«Я не понимаю, на что жалуется Ильяраменди. Иногда лучше держать мобильный телефон в кармане, поскольку нас всех одолевают эмоции после игры», — цитирует Ракитича испанское интернет-издание Sport.
«Каждый говорит своё. Ракитичу не помешало бы посмотреть кадры из этого матча на своём мобильном телефоне», — ответил хорвату Ильяраменди.
Играя на выезде, «Барселона» победила со счётом 1:0. Ответная встреча между этими командами состоится 26 января.