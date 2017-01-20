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Гендиректор «Ростова» Крупин в ближайшее время может покинуть свою должность

20 января 2017, пятница. 11:51. Футбол
Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Ростова» Владимир Крупин в ближайшее время может покинуть свою должность.

Крупин был назначен генеральным директором ростовского клуба в июле 2016 года, сменив на этом посту Олега Лопатина. Ранее он занимал должность председателя совета директоров ОАО «Донэнерго» и был первым заместителем генерального директора ОАО «Региональная корпорация развития».

В первой половине сезона-2016/17 «Ростов» сыграл все матчи группового этапа Лиги чемпионов, где занял третье место и продолжит свою еврокубковую кампанию в Лиге Европы. В российской Премьер-Лиге команда занимает седьмое место, имея в активе 25 очков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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