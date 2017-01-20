Капитан сборной Литвы: мечтаю играть за «Локомотив»

Капитан сборной Литвы Фёдор Черных, родившийся в Москве, а потом переехавший в Вильнюс, рассказал, что в детстве его кумиром был экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв, а сам он мечтал бы выступать за «железнодорожников». 25-летний игрок ныне защищает цвета польского клуба «Ягеллония».
«Помню дом и ближайшую станцию метро, некоторые самые известные места. Но хорошую экскурсию по Москве я бы сейчас не провёл. Что касается футбола, то мой дядя водил меня на „Локомотив“, и с тех пор это мой любимый клуб. В детстве моими кумирами были Роналдо и Дмитрий Сычёв, который тогда играл за „железнодорожников“.
За какой клуб или в каком чемпионате мечтаю выступать? Если выбирать клуб, то за „Локомотив“. Что касается лиг, то играть в Германии, Франции или даже Нидерландах было бы фантастикой. Англия или Испания? Туда невероятно тяжело пробиться, я смотрю на вещи реалистично. Конечно, если оттуда поступит предложение, трудно будет отказаться», — цитирует Черных официальный сайт УЕФА.