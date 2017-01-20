Женезио: надеюсь, Депай сможет сыграть за «Лион» уже в эти выходные

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио очень рассчитывает на нападающего Мемфиса Депая, который находится в шаге от перехода во французский клуб. Ещё вчера футболист, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», прибыл в расположение «ткачей», но до сих пор не подписал контракт.
«Я надеюсь, что Депай подпишет контракт во второй половине дня и мы сможем заявить его. Хотел бы рассчитывать на Мемфиса в матче с «Марселем».
Его приезд все в клубе восприняли положительно. Депай техничный и быстрый футболист, что является плюсом для «Лиона». Чувствую, что он очень мотивирован», — цитирует Женезио RMC.
Матч «Лион» — «Марсель» состоится 22 января. Начало – в 23:00 мск.