Кокорин: мозоли? До сих пор мучаюсь, забрал бутсы у Молло

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от прошедшего контрольного матча с «Локомотивом» из Ташкента, а также рассказал о своих мозолях, о которых ранее упоминал Артём Дзюба. Встреча на сборе в Дубае завершилась вничью со счётом 0:0, а Кокорин отыграл тайм на позиции центрфорварда.
«Я не так часто играю в «Зените» центрального нападающего и очень люблю эту позицию, поэтому хотелось забить.
С одной стороны, столько товарищеских матчей в ходе одного сбора — это хорошо, с другой — непросто играть каждый день. Хочешь не хочешь — нужно выкладываться в каждом матче. На тренировках можно чуть сбавить нагрузку. Проводить столько товарищеских матчей непривычно, поэтому чуть-чуть тяжело. Но вообще, лучше играть, набирать физические кондиции через матчи, а не беговые упражнения, так что ничего страшного.
Мозоли? До сих пор мучаюсь, забрал бутсы у Молло. Хорошо, что у него большой размер ноги, и это меня спасает. Дзюба пошутил по поводу всех пальцев — у меня было две-три мозоли. Нас поселили вместе на этом сборе, и мы сдружились ещё больше. Теперь вот шутим друг над другом.
Это мой первый полноценный сбор вместе с командой. Всё отлично, много игр. Завтра — заключительный день. Настроение хорошее», — поведал Кокорин.