Санетти вошёл в комитет ФИФА по организации соревнований

Вице-президент «Интера» и бывший капитан миланской команды Хавьер Санетти стал членом комитета ФИФА по организации соревнований. Аргентинец на четыре года вошёл в комитет, который возглавляет президент УЕФА Александер Чеферин, сообщает официальный сайт «Интера».
«Я очень рад занять столь престижную должность. Хочу поблагодарить „Интер“, который всегда проявлял веру в меня. Быть частью семьи этого клуба очень важно для меня, теперь я должен внести свой вклад в работу комитета ФИФА по организации соревнований», — сказал Санетти.