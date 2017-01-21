Гладкий согласился перейти из киевского «Динамо» в «Аланьяспор»

Нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий согласился на переход в «Аланьяспор», сообщает Sabah. 29-летнего украинца устроило предложение, сделанное турецким клубом. Сделка должна быть завершена в ближайшее время.
В услугах нападающего заинтересован лично главный тренер «Аланьяспора» Хюсейин Калпар.
Гладкий перешёл в «Динамо» из донецкого «Шахтёра» 1 июля 2016 года, подписав с киевлянами трёхлетний контракт. В нынешнем сезоне УПЛ Гладкий принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативный пас.