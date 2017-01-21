«Милан» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В субботу, 21 января, в Милане, на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца», состоится матч 21-го тура итальянской cерии А между «Миланом» и «Наполи». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Наполи».
Ранее друг с другом команды встречались 139 раз. 54 матча завершились победой «Милана», 44 раза команды сыграли вничью, и 41 раз сильнее оказались футболисты «Наполи».
Последняя встреча между этими командами состоялась в августе 2016 года и завершилась домашней победой «Наполи» со счётом 4:2.
В таблице итальянского первенства «Милан» (37 очков) располагается на пятой строчке, а «Наполи» (41 очко) — на третьей.