«Фиорентина» разгромила «Кьево»

«Фиорентина» выиграла у «Кьево» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «фиалок». «Кьево» потерпел четвёртое поражение в турнире подряд.
На 18-й минуте Кристиан Тельо открыл счёт. В дебюте второго тайма Хоума Бабакар удвоил преимущество «Фиорентины», реализовав пенальти. В концовке отличился Федерико Кьеза.
«Фиорентина» (33 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (25 баллов) идёт 11-м.