Мойес: дешёвые голы — это болезнь «Сандерленда»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился впечатлениями от выездного матча 22-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (0:2).
«Мы играли лучше во втором тайме, это уж точно. До перерыва „Сандерленд“ выглядел плохо. Мы опять пропустили плохие голы. Мы делаем все возможное, чтобы искоренить их, но эта болезнь преследует команду с начала нынешнего сезона.
Мы не так далеки от спасительной 17-й строчки, всего три очка. Надо продолжать идти дальше. Надеюсь, что результаты придут. Мы пропускаем дешевые голы, но игра команды не особенно плоха», — сказал Мойес в эфире BBC Sport.