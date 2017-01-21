Зидан: свист болельщиков «Реала»? Я не буду их критиковать

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Малагой» (2:1) в 19-м туре Примеры, а также поделился мнением о поведении фанатов мадридской команды, которые в некоторых эпизодах встречи освистывали игроков «Реала», в том числе форварда Криштиану Роналду.
«Важно было хорошо начать матч. Игроки устали, поскольку соперники много перемещались по полю, но в итоге мы счастливы. Теперь надо хорошенько отдохнуть, потому что сегодня мы проделали много беговой работы. Серхио Рамос сыграл потрясающе.
Свист болельщиков? Надеюсь, они свистели только из-за того, что хотят от нас большего. Нам нужно, чтобы фанаты успокаивали команду, потому что мы проделали фантастическую работу. Мы просим их помогать нам и поддерживать нас. Я не буду критиковать фанатов, ведь они платят деньги за то, чтобы посмотреть матч», — цитирует Зидана AS.