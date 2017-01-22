Тевес: из уважения к товарищам по команде я не открою сумму моей зарплаты

Аргентинский нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тэвес заявил, что не собирается раскрывать прессе сумму своей заработной платы, поскольку это будет не этично по отношению к его товарищам по команде. По слухам, Тевес будет зарабатывать £ 615 тыс. в неделю.
«После моего последнего матча я ничего не говорил прессе о своей зарплате. Мне кажется, такие вещи нельзя озвучивать всем подряд. Нужно уважать моих товарищей по команде. Моя зарплата не такая высокая, как говорят. Но из уважения к товарищам по команде я вам не скажу, сколько она составляет», — приводит слова Тевеса Daily Mail.