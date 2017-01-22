«Локомотив» — ЦСКА (София): текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

В воскресенье, 22 января, в испанском Кадисе состоится контрольный матч между московским «Локомотивом» и софийским ЦСКА.
Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА (София).
«Локомотив» и ЦСКА встречались девять лет назад в финале предсезонного турнира IFC Group Cup. Основное время тогда закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти удачливее оказался ЦСКА.
«Локомотив» после 17 туров располагается на 10-й строчке в таблице РФПЛ, а ЦСКА после 19 матчей занимает третье место в чемпионате Болгарии.