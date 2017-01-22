Пранделли: из-за ситуации с Дзадзой я почувствовал себя униженным

Бывший главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли рассказал о том, что побудило его покинуть испанскую команду, с которой он проработал всего три месяца.
«В «Валенсии» хотели, чтобы я был тренером и директором одновременно, но так и не дали возможности нормально выполнять свои обязанности. Мы с руководством определились, что нашим приоритетом является трансфер Симоне Дзадзы, но я не смог смириться с тем, что через 20 дней меня начали спрашивать о том, не лучше ли было бы купить нового полузащитника.
Я почувствовал себя униженным и решил расторгнуть контракт, который был рассчитан ещё на полтора года. Сэкономив на моей зарплате, «Валенсия» может теперь что-то сделать на рынке, учитывая их проблемы с финансовым фэйр-плей», – цитирует Пранделли Football Italia.