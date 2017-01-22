Пальмьери: я не слышал проявлений расизма, Балотелли искал повод для оправданий

Защитник «Лилля» Жюльен Пальмьери, ранее игравший за «Бастию», прокомментировал слова форварда «Ниццы» Марио Балотелли, который пожаловался на расизм со стороны болельщиков корсиканской команды после матча между командами в Лиге 1. По словам итальянца, фанаты использовали имитацию звуков обезьяны, чтобы оскорбить его.
«Я смотрел этот матч и ничего не слышал, никакого уханья, никакой имитации звуков обезьян. Полагаю, Балотелли искал оправдания после неудачного матча — ему просто был нужен предлог. Даже если и было два-три таких проявления, то мне обидно видеть, как он сваливает всех болельщиков в одну кучу», — сказал Пальмьери в эфире BeIN Sports.