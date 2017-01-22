Ширер: Уолкер не пытался завладеть мячом, я бы дал пенальти и красную карточку

Легенда английского футбола, бывший форвард и капитан «Ньюкасла» Алан Ширер поделился впечатлениями от работы судьи матча 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» Андре Марринера. Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и закончилась со счётом 2:2.
На 76-й минуте Рахим Стерлинг выбежал один на один с Уго Льорисом и нанёс несильный удар в момент небольшого толчка бежавшего сзади Кайла Уолкера.
«Без сомнения, это пенальти, я бы ещё и красную карточку дал. Уолкер даже не попытался завладеть мячом, судья должен был назначить пенальти. Не хочу поддерживать обман или симуляцию, но я хочу, чтобы судьи шли в ногу с веяниями футбола и принимали правильные решения», — цитирует Ширера BBC.